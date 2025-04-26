McDonald’s подал заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков

Компания подала заявку на регистрацию в декабре 2024 года. Роспатент ее опубликовал в 2025 году. В апреле решили принять заявку к рассмотрению. Под товарным знаком «Макдоналдс» компания хочет производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги, доставлять еду и напитки. «Заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald’s в России», — заявила гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Компания McDonald’s подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Макдоналдс». Об этом в субботу, 26 апреля, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что заявку на регистрацию компания подала в декабре 2024 года. Роспатент ее опубликовал в 2025 году. В апреле заявку решили принять к рассмотрению.

Как уточнили в публикации, под товарным знаком «Макдоналдс» компания хочет производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги, доставлять еду и напитки.

«Заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения», — заявила гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Она добавила, что шансы на регистрацию высокие, потому что компания, по мнению собеседницы агентства, сохранила права на все ключевые бренды McDonald’s в России.