Врачи назвали рязанцам самые полезные крупы

По ее словам, полба и булгур содержат больше белка и клетчатки, чем обычная пшеница. У них низкий гликемический индекс — сахар в крови повышается медленно. Чуракина также рекомендовала обратить внимание на киноа и амарант. Они содержат все незаменимые аминокислоты и являются отличным вариантом для людей с непереносимостью глютена. При этом врач посоветовала не забывать о более привычных крупах: гречке, овсянке, перловке и коричневом рисе.

Врачи назвали рязанцам самые полезные крупы. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на врача эндокринолога Елену Чуракину.

По ее словам, полба и булгур содержат больше белка и клетчатки, чем обычная пшеница. У них низкий гликемический индекс — сахар в крови повышается медленно. Это важно для людей с диабетом и метаболическим синдромом.

Чуракина также рекомендовала обратить внимание на киноа и амарант. Они содержат все незаменимые аминокислоты и являются отличным вариантом для людей с непереносимостью глютена.

При этом врач посоветовала не забывать о более привычных крупах: гречке, овсянке, перловке и коричневом рисе.

Врач пояснила, что разные крупы имеют свой уникальный нутритивный состав, но в целом они являются источником сложных углеводов, которые дают длительное чувство сытости и энергию.