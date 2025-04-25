В детских лагерях в Солотче провели тренировочную эвакуацию

24 апреля в оздоровительных лагерях «Сказка» и «Смена» провели тренировки по эвакуации детей и персонала при угрозе возникновения лесного пожара и действий экстренных служб города при заложенном взрывном устройстве. Также проверили готовность к действиям при угрозе совершения террористического акта лагеря «Смена». Проведено практическое развертывание пункта временного размещения и питания на базе МАУК «Дворец молодежи города Рязани» и пункта приема пищи на базе муниципальной столовой № 21 от АО «Детское питание» для обеспечения горячим питанием эвакуируемых.

В детских лагерях в Солотче провели тренировочную эвакуацию. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

24 апреля в оздоровительных лагерях «Сказка» и «Смена» провели тренировки по эвакуации детей и персонала при угрозе возникновения лесного пожара и действий экстренных служб города при заложенном взрывном устройстве.

Также проверили готовность к действиям при угрозе совершения террористического акта лагеря «Смена».

Проведено практическое развертывание пункта временного размещения и питания на базе МАУК «Дворец молодежи города Рязани» и пункта приема пищи на базе муниципальной столовой № 21 от АО «Детское питание» для обеспечения горячим питанием эвакуируемых.

К тренировке привлекли три автобуса от МУП «УРТ», шесть школьных автобусов от МКУ «Техобеспечение». Также были задействованы бригада скорой, сотрудники ГАИ и Росгвардии, 14 человек и три единицы техники от МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани», аварийные бригады из Солотчи.

Всего привлекли 72 человека личного состава и 19 единиц техники.

Отмечается, что цели тренировки были достигнуты.