В рязанском сквере Победы высадили растения
Отмечается, что озеленение провели в преддверии Дня Победы. Сквер Победы располагается на перекрестке улиц Чапаева и Кудрявцева. Ранее там обустроили пешеходные дорожки, установили скамейки и освещение.
В рязанском сквере Победы высадили растения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что озеленение провели в преддверии Дня Победы.
Сквере Победы располагается на перекрестке улиц Чапаева и Кудрявцева.
Ранее там обустроили пешеходные дорожки, установили скамейки и освещение.