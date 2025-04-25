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В рязанском лесу расцвело растение-паразит
Название растения — Петров крест. Отмечается, что оно паразитирует на корнях деревьев. Справка: В растениях полностью отсутствует хлорофилл. Они достигают высоты 15-30 сантиметров. Стебли густо покрыты мясистыми чешуями — видоизмененными листьями. Растение питается корнями деревьев и кустарников. Из пяти известных видов этого рода в России встречается только один — Петров крест чешуйчатый.

В рязанском лесу расцвело растение-паразит. Об этом 25 апреля сообщили в Telegram-канале «Мещерский тупик».

Название растения — Петров крест. Отмечается, что оно паразитирует на корнях деревьев.

Справка:

В растениях полностью отсутствует хлорофилл. Они достигают высоты 15-30 сантиметров. Стебли густо покрыты мясистыми чешуями — видоизмененными листьями.

Растение питается корнями деревьев и кустарников.

Из пяти известных видов этого рода в России встречается только один — Петров крест чешуйчатый.

Фото: Telegram-канал «Мещерский тупик»