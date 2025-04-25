В рязанском лесу расцвело растение-паразит
Название растения — Петров крест. Отмечается, что оно паразитирует на корнях деревьев. Справка: В растениях полностью отсутствует хлорофилл. Они достигают высоты 15-30 сантиметров. Стебли густо покрыты мясистыми чешуями — видоизмененными листьями. Растение питается корнями деревьев и кустарников. Из пяти известных видов этого рода в России встречается только один — Петров крест чешуйчатый.
В рязанском лесу расцвело растение-паразит. Об этом 25 апреля сообщили в Telegram-канале «Мещерский тупик».
Название растения — Петров крест. Отмечается, что оно паразитирует на корнях деревьев.
Справка:
В растениях полностью отсутствует хлорофилл. Они достигают высоты 15-30 сантиметров. Стебли густо покрыты мясистыми чешуями — видоизмененными листьями.
Растение питается корнями деревьев и кустарников.
Из пяти известных видов этого рода в России встречается только один — Петров крест чешуйчатый.
Фото: Telegram-канал «Мещерский тупик»