В рязанском Доме ребенка появился уникальный реабилитационный комплекс
Отмечается, что устройство предназначено для диагностики и реабилитации пациентов с нарушениями функций ног. Комплекс помогает имитировать физическую нагрузку — подъем по лестнице. А во время проведения процедур доступны игры.
В рязанском Доме ребенка появился уникальный реабилитационный комплекс Turomotion Omego. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Отмечается, что устройство предназначено для диагностики и реабилитации пациентов с нарушениями функций ног.
Комплекс помогает имитировать физическую нагрузку — подъем по лестнице. А во время проведения процедур доступны игры.