В Рязанском агротехнологическом университете прошел межрегиональный конкурс среди школьников ЦФО России. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В апреле факультет ветеринарной медицины и биотехнологии Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева организовал и провел межрегиональный конкурс «Актуальные вопросы биологии и биотехнологии как основа развития сельского хозяйства и промышленности Российской Федерации» для учащихся 9-11 классов школ Центрального федерального округа, включенный в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий Минпросвещения. Конкурс был организован с целью освоения школьниками основ профессионально-творческой деятельности, методов и приемов выполнения научно-исследовательских, проектных и экспериментальных работ, развитие профессиональных компетенций и формирование готовности к инновационной деятельности.
Торжественную церемонию открытия конкурса провели ректор университета Александр Шемякин и доцент Ольга Федосова.
Участники конкурса боролись в трех номинациях: «взаимосвязь теории и практики в решении приоритетных задач сельского хозяйства», «теоретические и прикладные вопросы биотехнологии и микробиологии» и «современные аспекты биоразнообразия, рационального природопользования и защиты окружающей среды».
Церемонию награждения победителей, призеров и участников конкурса, научных руководителей провел проректор по научной работе Рембалович.