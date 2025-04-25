В Рязанской области зафиксировали семь нарушений на воде
Отмечается, что с начала сезона сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам проведено 38 патрулирований, во время которых выявлено семь правонарушений на воде. По данным ведомства, в выходные дни количество патрулирований увеличат.
В Рязанской области зафиксировали семь нарушений на воде. Об этом сообщает пресс-служа МЧС.
Отмечается, что с начала сезона сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам проведено 38 патрулирований, во время которых выявлено семь правонарушений на воде.
По данным ведомства, в выходные дни количество патрулирований увеличат.