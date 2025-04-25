В Рязанской области сгорела постройка
Отмечается, что ЧП случилось в четверг, 24 апреля, в селе Захарово Захаровского района. На тушение выезжали шесть человек личного состава и две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 16 кв. метров.
В Рязанской области сгорела постройка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось в четверг, 24 апреля, в селе Захарово Захаровского района.
На тушение выезжали шесть человек личного состава и две единицы спецтехники.
Площадь пожара составила 16 кв. метров.