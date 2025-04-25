В Рязанской области осудили экс-главу сельской администрации за рубку деревьев
Инцидент произошел в Шацком районе. Установлено, что чиновник, ссылаясь на профилактику пожаров, не оформил разрешение и привлек к работам людей, не знавших о нарушениях. Ущерб составил более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Дополнительно ему запретили занимать государственные должности в течение двух лет и взыскали штраф — 2 миллиона 300 тысяч рублей в пользу Минприроды региона.
В Рязанской области осудили экс-главу сельской администрации за рубку деревьев. Об этом пишет ИД «Пресса «со ссылкой на пресс-службу суда.
Инцидент произошел в Шацком районе. Установлено, что чиновник, ссылаясь на профилактику пожаров, не оформил разрешение и привлек к работам людей, не знавших о нарушениях. Ущерб составил более 2 миллионов 300 тысяч рублей.
Бывшего руководителя признали виновным в организации незаконной вырубки 253 деревьев (ч. 3 ст. 260 УК РФ ч. 2 ст. 292 УК РФ).
Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Дополнительно ему запретили занимать государственные должности в течение двух лет и взыскали штраф — 2 миллиона 300 тысяч рублей в пользу Минприроды региона.