В Рязанской области неизвестные украли ограждение контейнерной площадки
Отмечается, что в селе Новое-Еголдаево Ряжского района в рамках исполнения муниципального контракта проведены работы по изготовлению и устройству контейнерной площадки на сумму свыше 46 тысяч рублей. Однако на момент проверки металлическое ограждение срезано и похищено неизвестными. Полиция возбудила уголовное дело.
В Рязанской области неизвестные украли ограждение контейнерной площадки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что в селе Новое-Еголдаево Ряжского района в рамках исполнения муниципального контракта проведены работы по изготовлению и устройству контейнерной площадки на сумму свыше 46 тысяч рублей.
Однако на момент проверки металлическое ограждение срезано и похищено неизвестными.
Полиция возбудила уголовное дело.