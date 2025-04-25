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В Рязанской области мужчина не поставил машину на ручник, она наехала на ребенка
Отмечается, что местный житель покинул кабину автомобиля и не поставил машину на ручник. Транспортное средство покатилось и наехало на несовершеннолетнюю. У ребенка была повреждена стопа. Прокурор района обратился в суд и потребовал взыскать с водителя компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Иск находится на рассмотрении.

В Ухоловском районе водитель не поставил машину на ручник, она наехала на ребенка. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что местный житель покинул кабину автомобиля и не поставил машину на ручник. Транспортное средство покатилось и наехало на несовершеннолетнюю.

У ребенка была повреждена стопа.

Прокурор района обратился в суд и потребовал взыскать с водителя компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Иск находится на рассмотрении.