В Рязанской области мужчина не поставил машину на ручник, она наехала на ребенка
Отмечается, что местный житель покинул кабину автомобиля и не поставил машину на ручник. Транспортное средство покатилось и наехало на несовершеннолетнюю. У ребенка была повреждена стопа. Прокурор района обратился в суд и потребовал взыскать с водителя компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Иск находится на рассмотрении.
В Ухоловском районе водитель не поставил машину на ручник, она наехала на ребенка. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Отмечается, что местный житель покинул кабину автомобиля и не поставил машину на ручник. Транспортное средство покатилось и наехало на несовершеннолетнюю.
У ребенка была повреждена стопа.
Прокурор района обратился в суд и потребовал взыскать с водителя компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
Иск находится на рассмотрении.