В Рязанской области машины скорой украсили к 80-летию Победы
Отмечается, что на линию вышли автомобили с наклейками, напоминающими о подвиге людей в годы Великой Отечественной войны. На них изображена скульптура «Родины-матери» в красно-белом цвете.
В Рязанской области машины скорой украсили к 80-летию Победы. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.
Отмечается, что на линию вышли автомобили с наклейками, напоминающими о подвиге людей в годы Великой Отечественной войны. На них изображена скульптура «Родины-матери» в красно-белом цвете.
Фото: группа минздрава Рязанской области в «ВК»