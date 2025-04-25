В Рязанской области легковушка съехала в кювет
Авария произошла в пятницу, 25 апреля, возле деревни Сумбулово в Спасском районе. По словам очевидцев, за рулем авто находилась девушка. Она не пострадала. «Грунт выпал на дорогу по вине рабочих… Грунт был мокрый после дождя, а это как масло. Девушка попала в ДТП», — отметили в посте.
В Рязанской области легковушка съехала в кювет. Об этом сообщает паблик «Новости Рязани Вконтакте».
Авария произошла в пятницу, 25 апреля, возле деревни Сумбулово в Спасском районе. По словам очевидцев, за рулем авто находилась девушка. Она не пострадала.
«Грунт выпал на дорогу по вине рабочих… Грунт был мокрый после дождя, а это как масло. Девушка попала в ДТП», — отметили в посте.