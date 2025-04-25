В Рязанской области 10-летний мальчик на питбайке столкнулся с легковушкой
Отмечается, что авария случилась в четверг, 24 апреля, в селе Торбаево Касимовского района. По предварительной информации, ребенок на питбайке «Мотоленд», столкнулся с автомобилем «Шевроле Авео». Мальчик с различными травмами доставлен в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка.
В Рязанской области 10-летний мальчик на питбайке столкнулся с легковушкой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария случилась в четверг, 24 апреля, в селе Торбаево Касимовского района.
По предварительной информации, ребенок на питбайке «Мотоленд», столкнулся с автомобилем «Шевроле Авео».
Мальчик с различными травмами доставлен в медучреждение.
По факту ДТП проводится проверка.