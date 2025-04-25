В Рязани полицейские остановили более 30 водителей с незаконной тонировкой
Сотрудники ведомства проводят комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям. Более 30 нарушителей привлекли к ответственности.
В пятницу, 25 апреля, во время рейда в Рязани остановили более 30 водителей с незаконной тонировкой. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.
Сотрудники ведомства проводят комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.
Более 30 нарушителей привлекли к ответственности.