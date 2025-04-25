В Рязани неизвестный разбил и закидал мусором припаркованную машину
Отмечается, что инцидент произошел на улице Телевизионной. «Водитель на грузовике не смог подъехать близко к пункту выдачи заказов. Ему пришлось носить коробки 10 метров. После разгрузки выместил злость на машине», — написал автор.
В Рязани неизвестный разбил и закидал мусором припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Отмечается, что инцидент произошел на улице Телевизионной.
«Водитель на грузовике не смог подъехать близко к пункту выдачи заказов. Ему пришлось носить коробки 10 метров. После разгрузки выместил злость на машине», — написал автор.