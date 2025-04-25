В Рязани на двух улицах отключили горячую воду
В пятницу, 25 апреля, с 9:00 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Новоселов, дома №№ 7, 7к.1, 7к.2; улица Советской Армии, дома №№ 2, 2к.1, 4, 4к.1, 6, 6к.1, 8, 10, 12, 14/9; детские сады №№ 4, 112.
В Рязани на двух улицах отключили горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба теплосетей.
В пятницу, 25 апреля, с 9:00 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:
- улица Новоселов, дома №№ 7, 7к.1, 7к.2;
- улица Советской Армии, дома №№ 2, 2к.1, 4, 4к.1, 6, 6к.1, 8, 10, 12, 14/9;
- детские сады №№ 4, 112.