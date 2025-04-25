В России подорожало пиво
Средняя стоимость составила 165 рублей за литр, что на 15% больше, чем годом ранее. На рост цен повлияли повышение акцизов и увеличение издержек на сырье и зарплаты. Дороже всего пиво продают в Якутии — 249 рублей за литр. Наиболее низкие цены на напиток зафиксировали в Татарстане и Крыму — 152 и 151 рубль за литр.
В России подорожало пиво. Об этом пишет «
Средняя стоимость составила 165 рублей за литр, что на 15% больше, чем годом ранее. На рост цен повлияли повышение акцизов и увеличение издержек на сырье и зарплаты.
Дороже всего пиво продают в Якутии — 249 рублей за литр. Наиболее низкие цены на напиток зафиксировали в Татарстане и Крыму — 152 и 151 рубль за литр.