В России начали продавать билеты на некоторые поезда за полгода до отправления
Речь идет о поездах «Красная стрела» и «Экспресс», курсирующих между Москвой и Петербургом. Глубина продаж 180 суток теперь и у турпоездов «Жемчужина Кавказа», «В Карелию», «Серебряный маршрут», «По Золотому кольцу», «Гастротур», «Волжский вояж», «Рускеальский экспресс».
В России начали продавать билеты на некоторые поезда за полгода до отправления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Федеральную пассажирскую компанию».
Речь идет о поездах «Красная стрела» и «Экспресс», курсирующих между Москвой и Петербургом.
Глубина продаж 180 суток теперь и у турпоездов «Жемчужина Кавказа», «В Карелию», «Серебряный маршрут», «По Золотому кольцу», «Гастротур», «Волжский вояж», «Рускеальский экспресс».