В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за неделю

Отмечается, что потери украинских войск составили до 8760 человек. За семь дней российские военные освободили шесть населенных пунктов. По военным объектам на Украине нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Поражены предприятия ВПК Украины, места испытаний оперативно-тактических ракет.

В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что потери украинских войск составили до 8760 человек.

За семь дней российские военные освободили шесть населенных пунктов.

По военным объектам на Украине нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Поражены предприятия ВПК Украины, места испытаний оперативно-тактических ракет.