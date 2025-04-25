В Касимовском районе произошел пожар
Отмечается, что ЧП случилось в четверг, 24 апреля, в деревне Токарево. Сгорела хозпостройка. На тушение выезжали 10 человек личного состава и четыреединицы спецтехники. Площадь пожара составила 12 кв. метров.
В Касимовском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось в четверг, 24 апреля, в деревне Токарево. Сгорела хозпостройка.
На тушение выезжали 10 человек личного состава и четыреединицы спецтехники.
Площадь пожара составила 12 кв. метров.