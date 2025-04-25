В Кальном жители возмутились заезжающим на зеленые насаждения автолюбителем
«Очередной мастер парковки в Кальном. Уже кусты начали раскатывать. А маленькие машины цепляют бордюр», — говорится в сообщении. На кадрах видно, что автомобиль оставлен на стоянку с заездом на зеленую зону, часть растений оказалась под колесами.
В Кальном жители возмутились заезжающим на зеленые насаждения автолюбителем. Пост опубликовали в группе «ПУВР» ВКонтакте.
«Очередной мастер парковки в Кальном. Уже кусты начали раскатывать. А маленькие машины цепляют бордюр», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, что автомобиль оставлен на стоянку с заездом на зеленую зону, часть растений оказалась под колесами.
Фото: группа «ПУВР» ВКонтакте.