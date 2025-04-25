В Госдуме предложили учредить День фронтового кота
По словам депутата, в стране 19 августа уже отмечается День фронтовой собаки. Но коты тоже «играют важную роль на фронте», заявила парламентарий. Усатые борются с грызунами и поддерживают психику бойцов, подчеркнула она.
В Госдуме предложили учредить День фронтового кота. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Ольгу Мухометьярову.
По ее словам, в стране 19 августа уже отмечается День фронтовой собаки. Но коты тоже «играют важную роль на фронте», заявила парламентарий. Усатые борются с грызунами и поддерживают психику бойцов, подчеркнула она.