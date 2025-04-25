В Госдуме предложили переводить аллергиков на удаленку
По словам депутата, береза и ольха в столице сейчас вошли в активную фазу цветения. Он считает, что в такой период аллергикам помогла бы работа из дома. Напомним, 21 апреля в Рязанской области зафиксирована высокая активность пыльцы березы, а также умеренная активность ольхи.
В Госдуме предложили предусмотреть возможность удаленной работы для людей с аллергией на цветение. С соответствующей инициативой выступил депутат Ярослав Самылин, передало 25 апреля РИА Новости.
По его словам, береза и ольха в столице вошли в активную фазу цветения. Депутат считает, что в такой период аллергикам помогла бы работа из дома.
Напомним, 21 апреля в Рязанской области зафиксирована высокая активность пыльцы березы, а также умеренная активность ольхи.