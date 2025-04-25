В ДТП под Рязанью пострадал подросток
Авария случилась вечером 24 апреля на 10-м километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское-Лакаш» в Рязанском районе. 18-летний рязанец за рулем Lada Kalina столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander под управлением 60-летней жительницы Рязанского района. В результате пострадали пассажир отечественного автомобиля «Лада Калина» — 17-летний житель поселка Мурмино и водитель иномарки. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ДТП под Рязанью пострадал подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась вечером 24 апреля на 10-м километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское-Лакаш» в Рязанском районе. 18-летний рязанец за рулем Lada Kalina столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander под управлением 60-летней жительницы Рязанского района.
В результате пострадали пассажир отечественного автомобиля «Лада Калина» — 17-летний житель поселка Мурмино и водитель иномарки.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с места.