Трамп: переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются

Также он выразил мнение, что договоренности по урегулированию конфликта на Украине находятся в пределах досягаемости. «Думаю, что мы достаточно близки», — сказал на этот счет Трамп. Он подчеркнул, что считал бы для себя честью достижение Москвой и Киевом соглашения при его содействии.

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с Россией и Украиной успешно движутся вперед, но ситуация остается очень хрупкой. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передало 25 апреля ТАСС.

«Думаю, Россия и Украина прогрессируют. Мы надеемся. [Но ситуация] очень хрупкая», — сказал Трамп.

Затем он выразил мнение, что договоренности по урегулированию конфликта на Украине находятся в пределах досягаемости.

«Думаю, что мы достаточно близки», — сказал на этот счет Трамп.

Он подчеркнул, что считал бы для себя честью достижение Москвой и Киевом соглашения при его содействии.