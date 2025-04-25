Стало известно, сколько работодателей в Рязани готовы принять на работу людей с судимостью
Согласно опросу, 14% работодателей готовы трудоустраивать ранее судимых. Отмечается, что на сегодняшний день персонал с непогашенной судимостью есть в 9% компаний Рязани. «Чаще лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия. Компании принимают соискателей с непогашенной судимостью на позиции рабочих и разнорабочих», — говорится в сообщении.
Стало известно, сколько работодателей в Рязани готовы принять на работу людей с судимостью. Об этом сообщает сервис SuperJob.
Согласно опросу, 14% работодателей готовы трудоустраивать ранее судимых. Отмечается, что на сегодняшний день персонал с непогашенной судимостью есть в 9% компаний Рязани.
«Чаще лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия. Компании принимают соискателей с непогашенной судимостью на позиции рабочих и разнорабочих», — говорится в сообщении.