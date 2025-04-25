США предложили снять с России санкции
США представили список мер по урегулированию на Украине. Что еще входит в план Вашингтона: признать Крым де-юре, а четыре новых региона — де-факто под контролем России, прекратить огонь и немедленно начать переговоры между Москвой и Киевом, Украина должна отказаться от стремления вступить в НАТО, безопасность Киева должна в первую очередь гарантировать Европа, контроль над Запорожской АЭС передается Украине, однако сама станция будет управляться американцами.
США предложили снять с России санкции. Об этом сообщает РИА Новости.
США представили список мер по урегулированию на Украине. Что еще входит в план Вашингтона:
- признать Крым де-юре, а четыре новых региона — де-факто под контролем России,
- прекратить огонь и немедленно начать переговоры между Москвой и Киевом,
- Украина должна отказаться от стремления вступить в НАТО,
- безопасность Киева должна в первую очередь гарантировать Европа,
- контроль над Запорожской АЭС передается Украине, однако сама станция будет управляться американцами.