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Сотрудники Рязанской НПК и студенты профильных направлений написали Диктант Победы

Сотрудники Рязанской НПК и студенты профильных направлений написали Диктант Победы.

В преддверии юбилейного Дня Победы в Великой Отечественной войне Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») провела просветительско-патриотическую акцию «Диктант Победы», в которой приняли участие сотрудники предприятия, студенты профильных направлений Рязанского государственного радиотехнического университета и Рязанского колледжа электроники. Для написания Диктанта было выбрано стихотворение русского поэта и прозаика, уроженца Рязанской области Евгения Маркина — «Станция Тумская». В сюжете — воспоминания мальчика, который наряду с местными жителями встречал поезда с возвращающимися с победой фронтовиками в 1945 году. В центре — размышления о войне и мире, о людских судьбах, о предназначении человека. Работники заслушали чтение стихотворения, после чего написали отрывок из него. Диктант провел публицист, краевед, рязанский журналист Николай Мальцев.

Егений Маркин родился в 1938 году в деревне Клетино Касимовского района Рязанской области. Он входит в плеяду поэтов-шестидесятников. Самые известные стихотворения Маркина посвящены родине, красоте Мещерского края. В них он описывал труд и быт сельчан, рисовал образы земляков, пел о любви. Много стихов написано о тяжёлом военном и послевоенном времени. Поэзия Маркина переведена на двенадцать иностранных языков и на шесть языков народов СССР. Немало проникновенных, лиричных произведений поэта положено на музыку московскими и рязанскими композиторами.

В 2025 году Рязанская НПК принимает самое активное участие в программе празднования юбилея Победы и проводит серию акций, направленных на сохранение исторической памяти, формирование у подрастающего поколения духовных и патриотических ценностей.

На счету нефтепереработчиков три субботника по привидению территорий памятных мест героям Великой Отечественной войны. Первый — на территории мемориала в поселке Никуличи, установленного в память о сельчанах — участников войны, второй — на улице имени Героя Советского Союза и Национального Героя Италии, уроженца Рязанской области Фёдора Полетаева. Третий — в районе памятника летчикам, погибшим в конце 1941 года в неравном бою с противником и первоначально захороненным на месте будущего нефтезавода. Памятник не включен в официальный перечень воинских захоронений и Рязанская НПК шефствует над памятным местом.

В Рязанском колледже электроники нефтепереработчики организовали урок мужества, в ходе которого состоялся дискуссионный клуб со студентами по фильму «Дорога домой». В акции приняли участие более 100 человек — студенты и педагоги колледжа, члены общероссийского «Движения первых».

В Рязанском государственном радиотехническом университете (РГРТУ) в ходе урока патриотического воспитания «Связь поколений», по просьбе заводчан перед студентами выступил ветеран Великой Отечественной войны, бывший работник Рязанского нефтеперерабатывающего завода Михаил Зайцев. Он рассказал студентам о послевоенном строительстве завода бывшими фронтовиками.

Кроме того, молодые специалисты завода адресно поздравят ветеранов войны с праздником, передадут подарки от трудового коллектива и пригласят их на праздничный концерт 5 мая.

Традиционно накануне 9 мая на разных площадках завода будут подняты флаги Победы в знак благодарности поколению фронтовиков за мирное небо.