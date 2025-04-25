С рэпера Моргенштерна* предложили снять статус иноагента
Движение «Зов народа» направило соответствующее обращение в Минюст и главе СК Бастрыкину. Активисты заявляют: рэпер осознал свои ошибки после попадания в рехаб и начал сводить «сатанинские татуировки» с лица. В публикациях Алишера (имя артиста) стали чаще появляться слова о Боге, отмечают в «Зове народа».
С рэпера Моргенштерна* предложили снять статус иноагента. Об этом пишет RT со ссылкой на движение «Зов народа».
Оно направило соответствующее обращение в Минюст и главе СК Бастрыкину.
Активисты заявляют: рэпер осознал свои ошибки после попадания в рехаб и начал сводить «сатанинские татуировки» с лица. В публикациях Алишера (имя артиста) стали чаще появляться слова о Боге, отмечают в «Зове народа».
*признан иностранным агентом в РФ