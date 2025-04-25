Рязанским аллергикам спрогнозировали продолжительное пыление березы

Специалисты сообщили, что сейчас наступила так называемая «зеленая весна», когда в воздухе присутствует пыльца не только березы, но и клена, ивы и ольхи. Ученые отмечают, что в этом году береза зацвела раньше из-за теплой погоды и выбросила большое количество пыльцы.

В Рязанской области зафиксировали высокую концентрацию пыльцы березы, главного аллергена в ЦФО. В сюжете телеканала ГТРК «Ока» отметили, что рязанцы активно покупают антигистаминные препараты и запасаются носовыми платками.

Специалисты сообщили, что сейчас наступила так называемая «зеленая весна», когда в воздухе присутствует пыльца не только березы, но и клена, ивы и ольхи. Ученые отмечают, что в этом году береза зацвела раньше из-за теплой погоды и выбросила большое количество пыльцы.

По статистике с 2015 по 2024 год, основной период пыления березы составил 25 дней. Однако в 2025 году от первого появления пыльцы 12 апреля до увеличения ее концентрации прошла всего неделя.

Директор института естественных наук РГУ имени С. А. Есенина Юлия Селезнева предупредила, что цветение березы может спровоцировать приступы бронхиальной астмы. Пульмонологи посоветовали не пропускать прием назначенных препаратов и выходить на улицу в вечерние часы. В тяжелых случаях рекомендуется обратиться к аллергологу для обследования и возможной аллерген-специфической иммунотерапии.

Заведующая терапевтическим отделением Рязанской городской больницы № 11 Наталья Марченко добавила, что даже с ожидаемыми осадками содержание пыльцы в воздухе на территории региона останется высоким. Ветер может занести аллерген из северных регионов, где береза только начинает цвести.