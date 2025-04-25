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Рязанский Роспотребнадзор сообщил о некачественном препарате против сальмонеллеза
Отмечается, что при проведении контроля качества выявлено несоответствие качества образца лекарственного средства установленным требованиям по показателю «Активность».

Рязанский роспотребнадзор сообщил о некачественном препарате против сальмонеллеза, пастереллеза, эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что при проведении контроля качества выявлено несоответствие качества образца лекарственного средства установленным требованиям по показателю «Активность». «Уведомляем об изъятии из гражданского оборота указанной серии лекарственных препаратов для ветеринарного применения. В случае выявления данного препарата в обороте просим направлять сообщение в Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. «, — говорится в посте.