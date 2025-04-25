Рязанские полицейские выдворили и депортировали группу мигрантов из России

Двух граждан стран Средней Азии ранее судили за кражу и оборот поддельных документов, из-за чего их пребывание на территории России признали нежелательным. Мигрантов депортировали. Четыре человека подверглись административному выдворению. Уроженцы стран Закавказья и Северной Африки нарушили правила въезда или пребывания на территории России. Под конвоем полицейских и судебных приставов иностранцы выехали в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности.

Рязанские полицейские выдворили и депортировали пятерых мужчин и одну женщину из России. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Двух граждан стран Средней Азии ранее судили за кражу и оборот поддельных документов, из-за чего их пребывание на территории России признали нежелательным. Мигрантов депортировали.

Четыре человека подверглись административному выдворению. Уроженцы стран Закавказья и Северной Африки нарушили правила въезда или пребывания на территории России.

Под конвоем полицейских и судебных приставов иностранцы выехали в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности.

Отмечается, что билеты мигранты приобретали за свой счет. Согласно нормам законодательства, въезд в Россию им закрыт на срок до 10 лет.