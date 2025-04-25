Рязанская прокуратура оштрафовала «Водоканал» за нарушения
Установлено, что учреждение отключало холодную воду в трех населенных пунктах Рязанского района с нарушением допустимой продолжительности перерыва подачи. После вмешательства прокуратуры произведен перерасчет платы за коммунальную услугу гражданам в размере 1600 рублей. «Водоканал» оштрафовали на 30 000 рублей.
Рязанская прокуратура оштрафовала «Водоканал» за нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что учреждение отключало холодную воду в трех населенных пунктах Рязанского района с нарушением допустимой продолжительности перерыва подачи.
После вмешательства прокуратуры произведен перерасчет платы за коммунальную услугу гражданам в размере 1600 рублей.
«Водоканал» оштрафовали на 30 000 рублей.