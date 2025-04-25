Рязанская ГАИ предупредила о рейдах в пятницу и выходные
Инспекторы будут выявлять водителей, грубо нарушающих различные ПДД. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушений водителями и сообщать о гражданах, противоправно ведущих себя на дороге. Заявить можно по номеру 112 или на сайте ведомства.
Рязанская ГАИ предупредила о рейдах в пятницу и выходные. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Инспекторы будут выявлять водителей, грубо нарушающих различные ПДД.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушений водителями и сообщать о гражданах, противоправно ведущих себя на дороге. Заявить можно по номеру 112 или на сайте ведомства.