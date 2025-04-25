Рязанцев пригласили 26 апреля на Всероссийский субботник

Запланирована традиционная уборка общественных пространств, вывоз сухостоя и древесных отходов, высадка цветов и деревьев. Большая уборка пройдет в Лесопарке, на зеленой зоне по Ряжскому шоссе и в сквере у Рязцветмета. К работам могут присоединиться все желающие. С собой необходимо иметь перчатки.

Рязанцев пригласили 26 апреля на Всероссийский субботник. О этом сообщает пресс-служба мэрии.

Акция организована с целью вовлечения жителей в благоустройство территорий. В ней примут участие представители органов власти, трудовые коллективы, представители общественных организаций, а также неравнодушные жители.

Запланирована традиционная уборка общественных пространств, вывоз сухостоя и древесных отходов, высадка цветов и деревьев.

Большая уборка пройдет в Лесопарке, на зеленой зоне по Ряжскому шоссе и в сквере у Рязцветмета.

К работам могут присоединиться все желающие. С собой необходимо иметь перчатки.