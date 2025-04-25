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Россиянам рассказали о способах сэкономить на оплате ЖКХ
Ветераны, инвалиды, многодетные семьи могут получить льготы по ЖКУ, размер которых зависит от региона. Также в целях экономии можно оформить субсидию, если оплата ЖКУ отнимает более 22% семейного бюджета. При этом в некоторых регионах порог ниже. Оформить субсидию можно, обратившись в соцзащиту с документами о доходах, или в МФЦ, если вы проживаете в столице. При этом в случае отключения света, воды или отопления можно потребовать провести перерасчет.

Россиянам рассказали о способах сэкономить на оплате ЖКХ. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

По его словам, ветераны, инвалиды, многодетные семьи могут получить льготы по ЖКУ, размер которых зависит от региона.

Также в целях экономии можно оформить субсидию, если оплата ЖКУ отнимает более 22% семейного бюджета. При этом в некоторых регионах порог ниже. Оформить субсидию можно, обратившись в соцзащиту с документами о доходах, или в МФЦ, если вы проживаете в столице.

При этом в случае отключения света, воды или отопления можно потребовать провести перерасчет.

«По закону управляющая компания обязана компенсировать некачественные услуги. Главное — фиксировать нарушения: составлять акты о некачественной услуге и писать жалобы», — сказал специалист.

Эксперт добавил, счетчики тоже могут позволить сэкономить, поскольку без них плата начисляется по нормативам, а они завышены. Так, граждане с индивидуальными приборами учета воды могут платить в 1,5-2 раза меньше.

«И главное: не пытайтесь схитрить, например, прописав в квартире „малоимущих“ ради субсидий. Статьей 322.2 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию. Вас могут наказать штрафом до 500 тысяч рублей или лишить свободы до 5 лет», — предупредил Бондарь.