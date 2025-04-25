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Россиян предупредили о схеме мошенничества «Два звонка»
Злоумышленники используют два этапа: сначала вводят жертву в состояние тревоги, затем маскируются под сотрудников банка или госслужб, чтобы получить доступ к деньгам и данным. Аферисты звонят под предлогом доставки посылки или оказания услуги, чтобы завязать диалог и выманить любую информацию. Спустя время мошенники представляются «спасателями» — сотрудниками банка, МВД или кибербезопасности. Они утверждают, что первый звонок был «атакой хакеров», и предлагают «защитить» данные.

Россиян предупредили о схеме мошенничества «Два звонка». Об этом пишет «Лента. ру» со ссылкой на эксперта по информационной безопасности СКБ «Контур» Екатерину Рудую.

Она заявила, что злоумышленники используют два этапа: сначала вводят жертву в состояние тревоги, затем маскируются под сотрудников банка или госслужб, чтобы получить доступ к деньгам и данным.

Аферисты звонят под предлогом доставки посылки или оказания услуги. Цель — завязать диалог и выманить любую информацию: код из СМС, адрес, данные карты.

«Даже минимальные сведения помогают подготовить почву для атаки», — отметила Рудая.

Спустя время мошенники представляются «спасателями» — сотрудниками банка, МВД или кибербезопасности. Они утверждают, что первый звонок был «атакой хакеров», и предлагают «защитить» данные.

«Жертва верит, что ее взломали, и сообщает все, что требуют», — пояснила эксперт.

Финальная стадия: мошенники получают полный контроль — доступ к Госуслугам, банковским счетам, информации о наличных.