Представили РГАТУ стали участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки вакансий. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
23 апреля обучающиеся и преподаватели Рязанского государственного агротехнологического университета приняли участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
В креативном пространстве коллективной работы «Точка кипения» встретились представители бизнеса, студенты и школьники, для которых были организованы различные интерактивные площадки, наглядная демонстрация основных направлений деятельности бизнес-структур, образовательных организаций, предприятий социальной сферы.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области презентовало площадку «ЗАГОРОДом», организованную с целью повышения престижа аграрных профессий и обеспечения предприятий агропромышленного комплекса кадрами.
Обучающиеся Рязанского агроунивеситета в этот день посетили мастер-классы и площадки от ведущих компаний АПК, поучаствовали в профориентационных играх и тренингах, участвовали в концертной программе ярмарки и проводили мастер-классы для школьников.