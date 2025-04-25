Опубликован прогноз погоды на субботу в Рязанской области
26 апреля будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер северной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью +2…+7°С, днем +4…+9°С.
Опубликован прогноз погоды на субботу в Рязанской области. Информация размещена на сайте регионального ГУ МЧС.
26 апреля будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки.
Ветер северной четверти, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью +2…+7°С, днем +4…+9°С.