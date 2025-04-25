Обвиняемый в двойном убийстве в Рязани просил внука не посещать завод в день ЧП

В день трагедии, утром 18 июня Шарапов предупредил внука, что ему не надо приезжать на встречу. Подсудимый хотел обсудить установление сервитута на территории предприятий сам. «Он сказал, что мне незачем было туда мотаться. Я был в шоке, когда узнал, что дедушка сделал», — заявил свидетель. Напомним, 18 июня 2024 года Михаил Шарапов убил гендиректора и бухгалтера завода «Рязаньмонтажзаготовка».

В Рязанском областном суде вновь прошел допрос свидетелей по делу о двойном убийстве на «Рязаньмонтажзаготовке», в котором обвиняется 66-летний Михиал Шарапов. Корреспондент РЗН. Инфо побывала на заседании в пятницу, 25 апреля.

Родной брат подсудимого заявил, что Михаил Шарапов не делился подробностями конфликтов на работе. О трагедии брат узнал от обвиняемого по звонку. Голос у Шарапова «был потухший». На вопросы судьи и других участников заседания свидетель отвечал односложно, поэтому гособвинитель просил суд зачитать показания с допросов.

В показаниях свидетель отмечал, что перед трагедией Михаил Шарапов был нервным. Племянник, который был руководителем завода, обвинял подсудимого в махинациях, обещал засудить. До допрашиваемого доходили слухи, что «погибшая бухгалтер подтасовывала документы, чтобы подставить Михаила».

Сын подсудимого вспомнил, что на встречах акционеров «Рязаньмонтажзаготовки», на которых присутствовали Николай и Михаил Шарапов, «никто не ругался и голос не повышал».

«От предприятия «Метровес» [оно находится на одной территории с заводом «Рязаньмонтажзаготовка"], который возглавлял отец, осталось одно название. Оно уже давно ничего не производило. Отключали там свет, не отключали — это никак бы не повлияло на прибыль», — отметил мужчина.

Когда сына подсудимого назначили гендиром «Метровеса», опыта управления предприятием у него не было.

«Мы в аренду сдавали пустые помещения… ничем по сути завод не занимался… Решение списать машины, чтобы потом купили по остаточной стоимости принял Михаил, как более старший и опытный», — ответил суду свидетель.

По его словам, отец «когда-то давно» занимался охотой, но в последнее время не ездил на нее. Об оружии он знал только то, что «что-то изымалось» из-за просроченного охотничьего билета Михаила.

25-летний внук подсудимого не смог ответить суду, кем ему приходится погибший Николай. Между ним и судьей состоялся диалог.

Родственник, наверное, ваш? Как не знаете?

Ну… я его лет пять не видел. Наверное, дядька мой.

Отношений, я так понимаю, у вас не было?

Нет.

По его словам, в день трагедии, утром 18 июня Шарапов предупредил внука, что ему не надо приезжать на встречу. Подсудимый хотел обсудить установление сервитута на территории предприятий сам.

«Он сказал, что мне незачем было туда мотаться. Я был в шоке, когда узнал, что дедушка сделал», — заявил свидетель.

Напомним, 18 июня 2024 года Михаил Шарапов убил гендиректора и бухгалтера завода «Рязаньмонтажзаготовка». Бухгалтер скончалась на месте от двух выстрелов, гендиректора и племянника подсудимого не удалось спасти в больнице. Шарапов утверждает, что выстрел в племянника был случайным, признавая вину за убийство бухгалтера и прося переквалифицировать обвинение в отношении гендира на неосторожность.

Свидетели отмечали, что подсудимый убивал молча и сдался полиции после преступления. Ранее Шарапов работал заместителем гендиректора «Рязаньмонтажзаготовки», но был уволен из-за финансовых нарушений. Его внук возглавлял другое предприятие — АО «Метровес», расположенное на той же территории. В день убийства обвиняемый вместе с внуком должен был приехать на переговоры по установлению сервитута для проезда транспорта на «Метровес».

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