Над Рязанской областью засняли «демонические облака»
Отмечается, что кадры сделаны в пятницу, 25 апреля. «Прямо сейчас на нашем наблюдательном пункте видны демонические облака — асператусы», — написано в посте.
Над Рязанской областью засняли «демонические облака». Об этом сообщается в группе «RZN.Astro».
Отмечается, что кадры сделаны в пятницу, 25 апреля.
«Прямо сейчас на нашем наблюдательном пункте видны демонические облака — асператусы», — написано в посте.
Asperitas — облака, имеющие выраженные волнистые структуры в нижней части. В сочетании с неоднородной толщиной и освещением может придавать облакам необычный и устрашающий вид.