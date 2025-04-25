Набиуллина: в России цены вырастут на 7-8%

Глава ЦБ добавила, что в 2026 году рост цен ожидается в 4%. Затем, по ее мнению, инфляция должна стабилизироваться на целевом уровне. Набиуллина также указала на замедление подорожания непродовольственных товаров до уровня ниже 2%. Но в то же время, по ее словам, цены на продукты питания растут на 10% ежегодно.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России в 2025 году цены вырастут на 7-8%. Об этом 25 апреля сообщила «Газета.Ru».

Глава ЦБ добавила, что в 2026 году рост цен ожидается в 4%. Затем, по ее мнению, инфляция должна стабилизироваться на целевом уровне.

Набиуллина также указала на замедление подорожания непродовольственных товаров до уровня ниже 2%. Но в то же время, по ее словам, цены на продукты питания растут на 10% ежегодно.

Напомним, 25 апреля Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.