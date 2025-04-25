Кличко: Украине придется отказаться от территорий ради мирного соглашения с РФ

По его словам, Зеленскому придется принять «болезненное решение» и отказаться от земель. Украинские власти этого делать не хотят, но давление со стороны Трампа может заставить Киев пойти на такой шаг, пояснил он. При этом Кличко подчеркнул, что такое решение будет «временным».

Украине придется отказаться от территорий ради мирного соглашения с РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова киевского мэра Виталия Кличко.

По его словам, Зеленскому придется принять «болезненное решение» и отказаться от земель. Украинские власти этого делать не хотят, но давление со стороны Трампа может заставить Киев пойти на такой шаг, пояснил он.

При этом Кличко подчеркнул, что такое решение будет «временным».