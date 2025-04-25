Хоккеисты «Рязань-ВДВ» сыграют с болельщиками клуба
В субботу, 26 апреля, в 13:00 в ДС «Олимпийский» пройдет матч игроков ХК «Рязань-ВДВ» с болельщиками. Отмечается, что мероприятие является традиционной финальной точкой сезона. Гости мероприятия смогут получить памятный автограф и сделать фото с любимым хоккеистом. Вход свободный. Напомним, что в этом сезоне ХК «Рязань-ВДВ» впервые за последние годы провел блистательный сезон, сумел выйти в плей-офф, а также собрал на трибунах рекордное число болельщиков.
Хоккеисты «Рязань-ВДВ» сыграют с болельщиками клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.
В субботу, 26 апреля, в 13:00 в ДС «Олимпийский» пройдет матч игроков ХК «Рязань-ВДВ» с болельщиками. Отмечается, что мероприятие является традиционной финальной точкой сезона.
Гости мероприятия смогут получить памятный автограф и сделать фото с любимым хоккеистом.
Вход свободный.
Напомним, что в этом сезоне ХК «Рязань-ВДВ» впервые за последние годы провел блистательный сезон, сумел выйти в плей-офф, а также собрал на трибунах рекордное число болельщиков.