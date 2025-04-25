Гостевой дом рязанского губернатора отремонтируют, рядом появится зеленая зона

Руководитель контрактной службы ГКУ РО «Управление делами правительства Рязанской области» Светлана Булыгина сообщила, что планируется изменить зону застройки индивидуальными жилыми домами на улице Коняева около усадьбы фон Дервиза на территорию городских парков и скверов. Она отметила необходимость присоединения к участку, где располагается здание, соседней пустующей территории. «В настоящее время данная территория используется для правительственной деятельности губернатора: приема и размещения делегаций органов власти. Изменения необходимы для проведения ремонта здания гостиницы, благоустройства территории и объединения двух земельных участков», — уточнила Булыгина.

В Рязани обсудили внесение изменений в генеральный план города. Публичные слушания состоялись в четверг, 24 апреля, в административном здании.

Руководитель контрактной службы ГКУ РО «Управление делами правительства Рязанской области» Светлана Булыгина сообщила, что планируется изменить зону застройки индивидуальными жилыми домами на улице Коняева около усадьбы фон Дервиза на территорию городских парков и скверов. Она отметила необходимость присоединения к участку, где располагается здание, соседней пустующей территории.

«В настоящее время данная территория используется для правительственной деятельности губернатора: приема и размещения делегаций органов власти. Изменения необходимы для проведения ремонта здания гостиницы, благоустройства территории и объединения двух земельных участков», — уточнила Булыгина.

По ее словам, подготовленный проект не затрагивает границы исторического поселения регионального значения и не противоречит законодательству.

Согласно представленному проекту, участки в Дягилеве площадью — 24703 квадратных метров и 1381 квадратный метр объединят и проведут работы по благоустройству.

Напомним, здание гостиничного комплекса является объектом культурного наследия регионального значения «Дом, парк с прудом, конец XVIII — начало XIX веков».

Напомним, в 2020 году объявили тендер на разработку проектной документации по сохранению ОКН, его цена — один миллион 29 тысяч 500 рублей.