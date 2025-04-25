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Футбольный фанат отправился в Рязань из Москвы пешком
21 апреля «Серега-пешеход» вышел из Москвы в Рязань, где 26 апреля состоится матч «Локомотива» с командой «Рязань-ВДВ». Отмечается, что 24 апреля пешеход прошел уже половину пути. «Сейчас пройдено больше половины пути, рекорд за сутки пока что 53 км (почти 69 000 шагов)», — отметили в посте. Также отмечается, что это не первый «поход» мужчины. В 2023 году он дошел пешком до Нижнего Новгорода.

Футбольный фанат отправился в Рязань из Москвы пешком. Об этом сообщает паблик «Фанаты Локомотива».

21 апреля «Серега-пешеход» вышел из Москвы в Рязань, где 26 апреля состоится матч «Локомотива» с командой «Рязань-ВДВ». Отмечается, что 24 апреля пешеход прошел уже половину пути.

«Сейчас пройдено больше половины пути, рекорд за сутки пока что 53 км (почти 69 000 шагов)», — отметили в посте.

Также отмечается, что это не первый «поход» мужчины. В 2023 году он дошел пешком до Нижнего Новгорода.