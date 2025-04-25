Аркадий Фомин принял участие в международной акции «Диктант Победы»

В пятницу, 25 апреля, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин принял участие в VII международной патриотической акции партии «Единая Россия» «Диктант Победы», которая приурочена к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

В пятницу, 25 апреля, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин принял участие в VII международной патриотической акции партии «Единая Россия» «Диктант Победы», которая приурочена к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией, мог любой желающий.

Впервые мероприятие организовали в 2019 году. С каждым годом интерес к акции возрастает: и если сначала диктант написали свыше 150 тысяч участников из 24 стран, то в 2024 году — уже более 2,5 миллионов человек.

Главной площадкой этого года, по традиции, стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Всего организовано более 35 тысяч мест проведения в России и еще в 90 странах мира.

«Стараюсь ежегодно участвовать в этой акции. Очень правильное мероприятие, которое позволяет людям разных возрастов, профессий, с разным уровнем подготовки еще раз проверить свои знания, вернуться в мыслях к тем тяжелейшим годам истории нашей страны, когда было совершено нападение фашистской Германии и весь народ встал на защиту своей Родины. Беспримерный подвиг предков, безусловно, будет всегда для всех поколений, для всех стран примером мужества и стойкости. Таких подвигов история не знает. И, конечно, важно хранить память о Победителях. Символ этого года, безусловно, наша Великая Победа. И я уверен, что Россия справится с любыми вызовами и сложностями. Страна наша была, есть и будет суверенной», — прокомментировал Фомин.