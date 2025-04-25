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88-летняя рязанка отдала мошенникам почти семь миллионов рублей
Отмечается, что женщине позвонил лжесотрудник правоохранительного органа. Она передала мошеннику деньги через курьера. Всего за прошедшие сутки в полицию обратились семь жителей Рязанской области с заявлениями о мошенничестве. Лжесотрудники правоохранительных органов обманули еще четырех жителей региона. 76-летняя пенсионерка передала аферисту 920 тысяч рублей, 67-летняя рязанка — 495 тысяч рублей, 68-летняя жительница областного центра — 1 230 тысяч рублей, 66-летний житель Сараевского района — 1 600 тысяч рублей.

88-летняя рязанка отдала мошенникам шесть миллионов 750 тысяч рублей. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Отмечается, что женщине позвонил лжесотрудник правоохранительного органа. Она передала мошеннику деньги через курьера.

Всего за прошедшие сутки в полицию обратились семь жителей Рязанской области с заявлениями о мошенничестве.

Лжесотрудники правоохранительных органов обманули еще четырех жителей региона. 76-летняя пенсионерка передала аферисту 920 тысяч рублей, 67-летняя рязанка — 495 тысяч рублей, 68-летняя жительница областного центра — 1 миллион 230 тысяч рублей, 66-летний житель Сараевского района — 1 миллион 600 тысяч рублей.

Кроме того, 44-летняя женщина через приложение банка перевела злоумышленникам 95 тысяч рублей, думая, что общается с представителем «Госуслуг».

75-летняя рязанка лишилась 420 тысяч. Ей позвонил аферист и представился сотрудником компании услуг связи.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Проводится расследование.